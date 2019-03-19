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Yerli İHA Bayraktar Ukrayna'da test edildi

Yerli İHA Bayraktar Ukrayna'da test edildi
Yerli İHA Bayraktar Ukrayna'da test edildi

Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı ‘Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’, ülkedeki ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Askeri Portalı'ndan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, test uçuşunu Hmelnitskiy ve Jitomirskiy bölgeleri arasında gerçekleştirdi ve askeri personelden tam not aldı. Ukrayna hükümeti ile Türkiye arasında Ocak ayında Türkiye'den TB2 İHA alımına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. 

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'da Türkiye ile ortak insansız hava aracı üretileceğini ve bu üretimin Zaporoji şehrinde olacağını duyurmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanılmakta ola Bayraktar İHA Sistemi, 24 bin feet operasyonel uçuş irtifası, 24 saat uçuş süresi, 150 kilometre haberleşme menzili, 70 knot seyir hızına sahip.  

Bekir Keskin

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