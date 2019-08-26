Yeşim Salkım: 'Aleyna Tilki arada saçmalıyor'

Bodrum'da hem tatil yapan hem de sahne alan Yeşim Salkım önceki gün Cem Özer'in işlettiği Akyarlar'da bulunan Porto Bianco'da objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet eden Salkım, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmadı.

Aleyna Tilki'nin saçmaladığını söyleyen Yeşim Salkım “Şöhret olmak o kadar önemli bir şey değil. Mimar, avukat veya doktor gibi birçok meslekte de ünlü olabilirsiniz. Fazla ilgiyi seven insanlar vardır. Sokaktaki ilgiyi de istiyorlar herhalde. Allah yollarını açık etsin. Beğendiğim ve dinlediğim şarkıcı çok var. Aleyna Tilki'nin çok iyi şarkıcı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi şarkı söylüyor. Çok genç arada saçmalıyor. O yaşlarda bizler de saçmaladık” ifadelerini kullandı.

"Dengeleri değiştireceğim"

Kitap çıkarma hazırlığı içerisinde de olduğunu söyleyen Yeşim Salkım, “Kitabım çıkıyor, Ekim veya Kasım ayına yetiştirmek istiyorum. Gün geçtikçe konular arttıkça kitap da uzuyor. Kendimi anlatıyorum. Masal tadında bir kitap olacak. Bir insanın kendi biyografisini yazmak çok zordur. Genel bizim hayatımızı anlatıyorum. Kendi hayatım, şöhret başa dert midir? Yaşadıklarımız, hayal kırıklıklarımız, günahlarımız, sevaplarımız. Bu ülkede doğru olarak bildikleri ve ama doğru olmayan gerçekler. Benim hayat hikayemin içerisinde yaşadığım bir evlilik var. O evlilikte medya dünyasından bir insanla olmuştum. Bir medya patronuyla 6 yıl geçirdim. 6 yıl içerisine de medya sektörünün aslında ne kadar bir illüzyon olduğunu, bunun arkasında neler yaşandığının canlı şahidiyim. Yaşadığım, gördüğüm şeyleri anlatacağım. Bu ödül törenlerinden bahsedeceğim. Sahte ödüllerden bahsedeceğim. Plak şirketlerinin birbirlerini nasıl kayırdıklarını anlatacağım. Biraz dengeleri bozacak bir kitap olacak. Halkın yanlış yönlendirildiğini düşündüğüm için biraz dengeleri oynatacağım” şeklinde konuştu.

"Şeyma Subaşı'na üzülüyorum"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkından da konuşan Salkım, “Ben artık Şeyma Subaşı'na üzülmeye başladım. Çünkü çok genç yaşta yaptığı bazı hataların bedelini çok ağır ödüyor. O da çok güçlü bir adamdan ayrıldı ve biraz basının da fazla üstüne gittiğini düşünüyorum. Asla Şeyma taraftarı bir kadın değilim. Tam tersi evlendiklerini de ve öncesinde de Şeyma ile ilgili düşüncelerimi her yerde söylemişimdir. Kitap yazması için çok erkendi. Bence duygularını anlatmaya çalıştı. Biraz daha bekleyebilirdi. Maalesef o süslü dünyanın onu nasıl gözardı ettiğini, nasıl dışladığını, Acun ile evliyken onun etrafında olup da şimdi arkalarını nasıl döndüklerini ben çok net görebiliyorum. Eminim ki bunu kendisi de görüyordur. Ye kürküm ye hikayesini yaşıyor Şeyma. Yaptığı doğru değildi ama çok da gençti” dedi.

Eren Ayhan