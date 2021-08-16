Yeşim Salkım'dan genç görünme çabasında olan ünlülere ilginç gönderme

‘50 yaş üstünde kadınlar isterse böyle zamansız görünebilir' diyen Yeşim Salkım, 20 yaşında görünme çabasında olan ünlülere ilginç bir gönderme yaptı.

‘20 YAŞINDA GÖRÜNME İSTEĞİ RUHSAL BİR SORUN'

Yapılan abartılı fotoğraf oynamaları ve genç görünme çabalarını ‘Photoshop ve estetik çıktı, mertlik bozuldu' diye tanımlayan Salkım, "Bu kendi gibi yansımak istemeyen aşırı; estetik yapan tanınmaz halde olan insanlar var. Bunlar doğallıktan çıkmış durumdalar, ben özlük bozulmadan kaliteli yaşlanmayı seviyorum. İnsan annesinden doğduğu gibi yaşlanmayan ve özü gibi görünmek yerine, 20'li yaşlarda görünme isteği olan kişilerin ruh sağlığının bozuk olduğunu düşünüyorum. Yaşlanmaktan korkmayın" dedi.