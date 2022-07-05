Yıkamak için topladığı halıların arasında 6 bin 600 dolar buldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eşi Ayfer Ayana ile birlikte halı yıkama işlerine bakan Osman Ayana, geçtiğimiz günlerde yıkamak için topladığı halılar arasında kur değeri yaklaşık 112 bin TL değerinde olan 6 bin 600 dolar buldu.

Sahibini tespit etmek için çalışma başlatan duyarlı halıcı, parayı Murat A. isimli sahibine teslim etti. 12 yıldır halı yıkamacılığı yapan 60 yaşındaki Osman Ayana, haram yememek için yıllardır çabaladığını ifade etti. Mutlu olduğunu aktaran Ayana, “Cumartesi günü halıları toparladım, pazar günü boşaltım yaparken halının içerisinde 66 adet 100 banknot dolar buldum. Bu sabah dolarların sahibi arayarak miktarını söyledi. Ben de doğrulatınca teslim ettim, alıp gittiler. Korkmuşlardı, çok teşekkür ettiler. Bu yaşıma kadar kimsenin parasını yemedim, bu yüzden paralarını iade ettim. 112 bin TL değerinde 6 bin 600 dolardı. Kendine ev almak için toplamış” dedi.

Murat Başal

