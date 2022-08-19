Yıktırılan mescit nedeniyle güneş altında sokakta namaz kıldılar

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta 12 yıllık Akın Mescidi, arsa sahibi tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle yıktırılmıştı. Yıkım sonrası çevrede iş yerlerinde çalışan ve namazlarını kılmak işin mescide gelen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Camide geçtiğimiz hafta molozların arasında Cuma namazını kılanlar bu haftada yine ibadetlerini moloz yığınları arasında gerçekleştirmek zorunda kaldı. Öğle sıcağında güneş altında ibadet eden vatandaşların güneşten korunmak için kartonları başlarına tuttuğu da görüldü. Molozlar arasındaki ibadet dron ile havadan da görüntülendi.

Caminin kendi döneminde yapıldığını ifade eden Esenyurt eski dönem belediye başkanlarından Necmi Kadıoğlu, “10 bin 750 metre araziden uygulama yapıldığından yer kesilmesi lazım. Kendisi zaten buraya iş yeri yaptığında fabrika yaptığında uygulama mutlak suretle kalacaktı. Uygulama yaptığı zaman kendisine 4 bin 844 metre cami alanına 2 bin 808 metre, cami ile kendi yeri arasında yol var oraya da yer terk edilmesi lazım. Dolayısı ile terk edilmiş bir alanda yapılmış bir mescidi içinde Kur'an-ı Kerim'in olduğu bir alanı yıkması bu vatandaşın dünyasını ve ahiretini zarara uğratması anlamına gelir. Yazık keşke bunu sorsaydı inceleseydi. Öyle, ‘ben cami yıkarım' dersen olmaz. Burası Allah'ın evi” dedi.

Camiye ibadete gelen Mahmut Doğan isimli vatandaş, “2 haftadır buradayız sıcakta namaz kılıyoruz. Bir şey diyemem adamın malı o da haklı biz de haklıyız” diye konuştu. İbadet için gelen vatandaşlardan Remzi Taha ise “12 yıldır burada namaz kılıyoruz. Dışarıda kaldık. Yine de yeni bir cami yapılana kadar burada ibadetimizi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım

