İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu, yorumları güldürdü

Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu, yorumları güldürdü
Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu, yorumları güldürdü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suyun içinde taşların arasında sıkışan yılan çobanların cesaret örneği sergilediği operasyonla kurtarıldı. Cesaretleri ile izleyenleri korkutan çobanları yorumları ise güldürdü.

Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu, yorumları güldürdü - Tıkla İzle

Siverek'te son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, kış uykusunda olduğu tahmin edilen bir yılanı vurdu. Taşların arasına sıkışan yılanın yardımına olayı gören çobanlar yetişti. Tehlikeye rağmen yılanı kurtarmak için harekete geçen çobanlar, bir taraftan da görüntüleri cep telefonuna kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan kurtarma görüntülerinde çobanların cesareti izleyenleri korkuturken, yaptıkları Türkçe ve Zazaca yorumlar ise izleyenleri güldürdü. 

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.  

Mevlüt Bayraktar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.