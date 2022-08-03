'Yıldızlı Geceler'de işaret diliyle konser

2008'den beri yapılan ve sanatseverler için bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, ödüllü açıkhava sahnesi Turkcell Vadi'de tüm heyecanıyla sürüyor. 29 Temmuz'da Candan Erçetin'le başlayan konser serisinin yedinci akşamında Öykü Gürman, hayranlarına müzik dolu keyifli anlar yaşatacak. Turkcell'in sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık yaklaşımıyla iki yıldır engelli bireylerin de engelsiz müzik keyfi deneyimleyebildiği Turkcell Vadi'de, 4 Ağustos akşamı gerçekleşecek Öykü Gürman konserinde işitme engelli konuklar için işaret diliyle konser çevirisi yapılacak. İşitme Engelliler Federasyonu (İEF), Borsa İstanbul İşitme Engelliler Lisesi öğrencileri ve İşitme Engelliler Derneği'nden etkinliğe katılan konuklar, konserin heyecanına ortak olacak.

“Kültür-sanat alanında da engelleri kaldıran uygulamalar hayata geçiriyoruz”

Turkcell'in kültür-sanata destekleriyle ilgili açıklamada bulunan Genel Müdür Murat Erkan, “Türkiye'nin Turkcell'i olarak her alanda olduğu gibi yıllardır kültür-sanata da desteğimizi sürdürüyoruz. Kültür ve sanatın, toplumsal hayatın en önemli bileşenlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz birçok iş birliğinin yanı sıra geçen yıl salgın gündemine rağmen Turkcell Vadi'ye de sponsor olduk. İki yıldır 85'ten fazla etkinlikte on binlerce sanatseveri ağırladığımız Turkcell Vadi, geçtiğimiz hafta dünyanın en saygın iletişim ödüllerinden IPRA Golden World Awards'ta 3 altın ödül birden kazandı. Bu ödüller de kültür-sanata verdiğimiz desteğin önemli bir yansıması olarak bize büyük bir mutluluk verdi” dedi.

Turkcell'in sürdürülebilirlik ana odağını spor ve kültür-sanat faaliyetlerine de taşıyarak önemli sosyal katma değerler oluşturduğuna dikkat çeken Murat Erkan, “Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizin de sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde toplumsal ve çevresel fayda sağlayacak uygulamalar hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Herkesi kapsayan teknolojilerimizle olduğu gibi sanatsal faaliyetlerde de hiç kimseyi geride bırakmadan, özellikle engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden engelsizce istifade etmelerini sağlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz. Turkcell Vadi'de ilk kez geçen yıl gerçekleştirdiğimiz işaret dili çevirisiyle konser ayrıcalığını, bu yıl Öykü Gürman konserine taşıyoruz. Böylece işitme engelli özel davetlilerimiz ile birlikte bu keyifli konseri birlikte izleme mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

Sürdürülebilirlik odaklı bir etkinlik alanı: Turkcell Vadi

Türkiye'nin en yeni ve ödüllü açıkhava sahnesi Turkcell Vadi'de konuklar için engelsiz mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelli bireyler için sarı kılavuz, fiziksel engelliler için de sahne önünde özel izleme alanı mevcut. Ayrıca görme engelli bireyler, sesli betimleme sunan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi'de birinden yardım almadan yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.

Sürdürülebilir bir mekan anlayışı ve toplumsal fayda amacıyla alandaki geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor. Paycell entegrasyonuyla sanatseverler, geri dönüşüme kazandırdıkları her atık için puan kazanıyor ve kazandıkları puanlarla fidan bağışı yapabiliyor. Bu kapsamda, geçen yıl Paycell üzerinden 1,9 milyon puan toplandı ve toplanan puanların üçte biri orman yangınları sonrasında hızlıca doğaya kazandırılmak üzere fidan bağışına dönüştürüldü.

Ayrıca etkinlik alanında elektronik atıkların geri dönüşümünün önemine dikkat çekmek ve bu konuda etkileşimi artırmak amacıyla tekno atıklardan dönüştürülmüş bir sanat eseri olan gitar enstalasyonu da konumlandırıldı. Turkcell Vadi'de yaz boyunca geri dönüşüm kutularında toplanan elektronik atıkların dönüşümünden elde edilen gelir, çocukların eğitimi için bağışlanıyor.

Yıldızlı Geceler'de son 4 konser

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Öykü Gürman'dan sonra Turkcell Vadi'de 5 Ağustos'ta Oğuzhan Koç, 6 Ağustos'ta Kenan Doğulu ve 7 Ağustos'ta Sertab Erener sevenleriyle bir araya gelecek. Dolu dolu geçen Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini, ayrıcalıklar dünyası Platinum üyeleri yüzde 25 indirimli ve Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor. fizy ve Turkcell Platinum'dan temin edilen indirim kodlarıyla biletler biletix.com sitesinden alınabiliyor.