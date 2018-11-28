Yılın boks maçı için geri sayım başladı

Tarihi maç cumartesiyi pazara bağlayan gecenin sabahında 07.00'de gerçekleşecek ve Bilgehan Demir'in anlatımıyla DMAX canlı yayınlayacak. Bir tarafta 40 maçta 39'u nakavtla olmak üzere 40 galibiyeti bulunan şampiyon Amerikalı Deontay Wilder, diğer yanda ise 27 maçta 19'u nakavtla 27 galibiyeti bulunan İrlanda kökenli Tyson Fury var. Los Angeles Staples Center'deki maçın bilet fiyatları 767 TL ile 30 bin 505 TL arasındaki fiyatlarla satıldı.

Deontay Wilder, kızının hastalığı için boksa başladı

Omuriliği ayrı doğan kızı Naieya'nın, “Spina Bifida” hastalığı Deontay Wilder'in boksa başlama sebebi oldu. 19 yaşında basketbolcuyken boksa başladı, 2008 olimpiyatlarında bronz madalya kazandı. Sonra profesyonel teklifleri kabul etti “WBC Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluğuna” kadar ilerledi. Kızını ameliyat ettirdi ve şu anda 13 yaşındaki Naieya yürüyor ve sağlıklı. Wilder'in ayrıca Awa adında bir kızı, Dereon ve Deontay Wilder Jr adında da 2 oğlu daha bulunuyor. Erkek kardeşi Marsellos Wilder de 29 yaşında profesyonel boksa başladı.

Wilder kimseye acımıyor

Her maçı ile olay adam haline gelen “Bronz Bombacı” lakaplı Wilder, Haiti asıllı Kanadalı Bermane Stivernie'yi 12 raunt sonrasında ancak puanla yenerek devralabildiği WBC Dünya şampiyonluğunu korudukça korudu. Ancak tek nakavt edemediği Stivernie ile rövanşa çıkmadan edemedi. Çünkü nakavt edemediği tek kişi oydu. Rövanşta iddia ettiği gibi rakibini ilk rauntta nakavt etti. Sonrasında asla yenilmez denilen Kübalı Luis Ortiz ile karşılaştı ve nakavtın eşiğinden döndükten sonra onu da silkeledi ve indirdi. 7 kez yenilgisiz rakiplerle karşılaşan Wilder hepsini nakavt etti. Şimdi yine yenilgisiz bir isim Tyson Fury olacak karşısında. Wilder Amerika dışında 3 kez Meksika'da 1 kez de Porto Riko'da ringe çıktı. 2013'te İngiliz olimpiyat şampiyonu Audley Harrison'ı İngiltere'de yenerek büyük sükse yaptı. 2.01 m boyundaki Wilder 33 yaşında ve 99 kilo.

Şampiyonlar şampiyonu Tyson Fury

Wladimir Klitschko'yu yenerek tarihi bir başarı yakalayan ve WBA-IBF-WBO-IBO federasyonlarının ağır sıkletteki şampiyonu olan Tyson Fury daha sonra büyük psikolojik travmalar yaşadı ve boksu bıraktı. Elde edebileceği hemen hemen tüm başarılara ulaşan Fury'nin boks lisansı da askıya alındı. 2.5 yıl ara verdiği boksa haziranda geri döndü ve önce Seferi'yi sonra da Pianeta'yı nakavtladı. 4 kez namağlup rakipleri yenilgi ile tanıştırdı. Sonra da çılgınca bir karar ile Anthony Joshua ile birlikte tartışmasız dünyanın en tehlikeli ismi yenilgisiz Deontay Wilder'in teklifini kabul etti. Elde edemediği tek şampiyonluk kemeri olan WBC Unvanı için ABD'nin yolunu tuttu.

Sadece ve sadece 750 gram ağırlığıyla dünyaya gelen Fury doğduğunda henüz 7 aylıktı. Babası John tam bir Mike Tyson hayranıydı. Mike Tyson'un 1988'de Michael Spinks'i 1. rauntta nakavt etmesi üzerine doğan Fury, babası tarafından Tyson ismiyle adlandırıldı. Son 8 ayda 63 kilo veren Fury, şu anda 2.06 metre boyunda ve 117 kilo.