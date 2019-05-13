'Yılın Seçilmiş Ürünü 2020' programına kayıtlar başladı

Bu yıl Türkiye'de 4'üncüsü düzenlenen 'Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)' programının 2020 yılı kayıtları başladı. Gelecek yıl 5'incisi düzenlenecek ve 4 yıl içinde gıda, içecek, kişisel bakım, anne ve bebek, temizlik, sağlık ve sigorta kategorilerinde toplam 37 inovatif ürünün Türk Tüketicilerinin oylarıyla ödüllendirdiği 'Yılın Seçilmiş Ürünü' programının 2020 yılı kazananları, İstanbul'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Yapılan açıklamaya göre, son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri 'albenisi', 'inovatif özelliği' ve 'performansına' göre değerlendirdiği program kapsamında, bağımsız tüketici araştırmasıyla Türkiye genelinde tüketiciler ile yapılan anketler sonucunda belirlenen yılın ürünleri ödül töreniyle açıklanacak. Ödül alacak ürünlerin, Türk tüketicilerinin referanslarından biri olan 'Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)' logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabileceği aktarıldı.

5'incisi 2020 yılında gerçekleşecek programa Mayıs ayı itibariyle katılım kayıtlarının alınmaya başladığını duyuran Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, ''Dünya genelinde 30 yıldan fazladır tüketicilerin görüşleri esas alınarak günümüze kadar gelen program, 45 ülkede düzenleniyor. 4 yıldır bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu. Yılın Seçilmiş Ürünü programı, dünyanın en eski ve köklü programlarından biri. Bu prestijli programı ve ödül törenini, 2020 yılında 5'inci kez Türk tüketicileri ve markalarıyla buluşturacağız. Ülkemiz adına büyük bir mutluluk ve gurur. YSÜ programı 5'inci yılında hem markalara hem de tüketicilere yenilikler sunacak. Bu yeniliklerden ilki, 1987'den beri dünyanın pek çok ülkesinde, tüketicilerle markalar arasındaki güven köprüsünü pekiştirmeye yardımcı olan kırmızı logomuz hakkında. Logomuz 2020 programı ile birlikte yenileniyor. Günümüze daha çok uyum sağlamak, DNA'mızdaki yenilikçiliği ve enerjiyi yansıtmak üzere, 2020 programıyla birlikte yeni logomuz tüketiciler ve markalarla buluşacak. 5'inci yılımızdaki diğer önemli yenilik ise, programda Yılın Seçilmiş Ürünü ödülünü kazanan markalarla birlikte hayata geçirilecek olan 'Innovation Champions Club' olacak. Innovation Champions Club, üyelerinin düzenli olarak bir araya gelip, birlikte ve birbirlerinden öğrenebilecekleri, karşılıklı motivasyon ve yenilik enerjilerini artırabilecekleri bir platform olarak markaların inovasyon başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyor'' şeklinde konuştu.