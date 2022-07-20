Yıllardır köy köy gezerek topladığı kaynakları kitap haline getirdi

Yolların kesişme noktası olan Afyonkarahisar, maneviyatın da kesişme noktası olarak birçok evliyayı bünyesinde barındırdı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 7. Kuşak torunu Sultan Divani Hazretlerinin türbesinin ve Mevlevi Hanesinin yer aldığı kenttin her bir mahallesinde birden çok Allah dostunun ve evliyanın türbesi bulunuyor.

Türbeler ve evliyaların hayatı hakkında halkın doğru bilgiye ulaşması için uzun yıllar araştırma yapan İslam Tarihi Yazarı Ramis Başpunar, elde ettiği güvenilir kaynaklarla İslam'ın yayılmasında Anadolu'da cesurca mücadele eden şahsiyetleri “Cesur Şahsiyetler” kitabında kaleme aldı.

Kentte büyük ilgi gören kitabın yayınlanmasında emeği geçer herkese teşekkür eden Başpunar, uzun yıllardır bu kitabın hazırlanması ve yayınlanması için büyük çaba harcadıklarını kaydetti. Başpunar, “Afyonkarahisar ve Anadolu'nun birçok bölgesinde Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra evliyaların gayreti, çabası, onların çektiği zorlukların bilinmesi gerekiyor. Kenttin neredeyse her bir karış toprağının altında bir peygamber torunu, Allah dostu yada alimin mezarı bulunuyor. Zor günler ve zor şartlar altında cesurca İslam'ı haykıran bu evliyaların unutulmamasını ve gelecek kuşaklara da aktarılmasını istiyoruz. Bunun için naçizane köy köy, kasaba kasaba gezerek doğru kaynakları bulup bu kitabımızda okurlarımızla buluşturduk. Umarız faydalı olmuşuzdur” diye konuştu.

Hayati Kanat