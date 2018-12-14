Yırtık çorap modasına Göztepeli Tayfur da katıldı

Real Madrid'den Gareth Bale, Manchester City'den Kyle Walker, West Ham'dan Masuaku ve daha birçok futbolcunun uyduğu çorap yırtma modasına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de top koşturan Tayfur Bingöl de katıldı.

Göztepe'nin Bursaspor'u konuk ettiği maçta yırtık çorapla oynayan Tayfur'un çorabını görenler şaşırdı.

Uygulamayı moda olarak algılayanların yanı sıra, terlemeyi önleyici, ayak desteği, rahatlık ve baldır sıkıştırma gibi özelliklere sahip çorapların bazı futbolcuların kas sakatlığını tetiklediği iddia edilirken, futbolcuların çoraplarını belli oranda yırttığı ifade edildi.