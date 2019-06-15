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YKS 2019 yorumları| TYT Sınavı Yorumları 2019 İşte Burada

YKS 2019 yorumları| TYT Sınavı Yorumları 2019 İşte Burada
YKS 2019 yorumları| TYT Sınavı Yorumları 2019 İşte Burada

Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019-YKS 1'inci TYT bugün yapılıyor.2 milyon 582 bin öğrencinin gireceği sınav için öğrenciler, daha önceden ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından aldıkları sınava giriş belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerliliği dolmamış pasaport ile birlikte sabah saatlerinde sınav yerlerine geldiler. İşte 2019 YKS sınavı yorumları...

YKS 2019 yorumları ve TYT sınavı yorumları 2019 gibi aradığınız detayları sosyal medya'da yapılan yorumları sınav sonrasında burada bulabilirsiniz...

İŞTE 2019 YKS SINAVI YORUMLARI

Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin! 

o nasıl matematikti öyle ya

Yetiştiremedik be

Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır

Beynim çöktü mavi ekran verdi

Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz 

Önemli olan katılmaktı tebrikler arkadaşlar 

Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi  

Kolay ama çok uzun sorular.

3 sene sonra kendimi denemek için girdim, öylesine. Bence Türkçe ,tarih, coğrafya,felsefe ve din kültürü soruları kolaydı. Matematik ise bir kısmı kolaydı,bir kısmı karmaşık zordu. Fen kısmını ise bilmiyorum, alanım değil, çözmedim

Zaten önemli olan AYT..

böyle zor sınav olmamıştır tarihte

Sınav başlamadan silgi bitti

Sınav çok kolaydı 110 netin altında yapan üniversiteye gelmesin

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