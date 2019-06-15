YKS 2019 yorumları| TYT Sınavı Yorumları 2019 İşte Burada

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İŞTE 2019 YKS SINAVI YORUMLARI
Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin!
o nasıl matematikti öyle ya
Yetiştiremedik be
Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır
Beynim çöktü mavi ekran verdi
Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz
Önemli olan katılmaktı tebrikler arkadaşlar
Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi
Kolay ama çok uzun sorular.
3 sene sonra kendimi denemek için girdim, öylesine. Bence Türkçe ,tarih, coğrafya,felsefe ve din kültürü soruları kolaydı. Matematik ise bir kısmı kolaydı,bir kısmı karmaşık zordu. Fen kısmını ise bilmiyorum, alanım değil, çözmedim
Zaten önemli olan AYT..
böyle zor sınav olmamıştır tarihte
Sınav başlamadan silgi bitti
Sınav çok kolaydı 110 netin altında yapan üniversiteye gelmesin