YKS 2020 Ne Zaman 2020 YKS Sınav tarihi saati... Üniversite sınavı adaylarının merakla bekledikleri ÖSYM'nin sınav 2020 yılında gerçekleştirilecek sınav tarihleri açıklandı. Böylelikle, ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen KPSS, Kaymakamlık, eKPSS, DHBT, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL gibi sınavlara katılacak olan adayların meraklı bekleyişi sona erdi. Sınavlar arasında en çok merak edilen ve tarihi beklenen YKS oldu. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından, "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 de. Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim" mesajını paylaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 20-21 Haziran 2020'de tüm oturumları tamamlanacak yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2020'de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020'de açıklanacak.

TYT - AYT - YDT OTURUM TARİHLERİ

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YKS için geç başvuru tarihi ise 18 Mart olarak belirlendi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.