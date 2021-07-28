YKS açıklandı: 'Tercihlerinizi geniş aralıklı yapın'

Tercih yaparken öğrencilerin öncelikle nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS'de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına etki edecektir. Bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA: 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda var” şeklinde konuştu.

“Uzmandan destek alın”

Öğrencilerin tercih listelerini oluştururken devlet ya da vakıf üniversitelerinin tercih burslarından faydalanmak için özellikle ilk 5 tercihi iyi değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Gülşen, “Tercih döneminde öğrencilerin mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçmeli. Üniversitelerin imkânları ile ilgili bilgi almaları gerekiyor ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalılar” diye konuştu.

“Kendinizi geliştirin”

Öğrencilerin bir sene daha YKS'ye hazırlanmamak için istemedikleri yerleri tercih etmelerini tavsiye etmediğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Üniversite yolculuğu kişinin hayatının sonuna kadar sürecek bir serüven. Bu serüvende taşıdığımız kimlik mezun olduğumuz bölüm ile ilişkilendirilecektir. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz, yeteneklerimize ve kişisel özelliklerimize uygun bölümler seçmeliyiz. Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Her yıl mezun olan öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerin artık okurken kendisini geliştirmesi gerektiği kaçınılmaz bir durum. Bunun için projelere katılıp, Erasmus ile farklı ülkeleri tanıyıp, öğrenci kulüpleriyle de sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp kendi alanındakilere göre iş maratonuna daha güzel başlayabilirler” dedi.

Aluç konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Hayalinizdeki bölümü istediğiniz şehir ya da üniversitede yerleşemeyeceğiniz için farklı bölümlere yönelmek yerine üniversitelerin yatay geçiş olanaklarını araştırmanızda büyük yarar var. Bu sayede istediğiniz bölümden vazgeçmemiş olursunuz.”