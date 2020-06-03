YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM | YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Üniversite adayları tarafından merak konusu olmuş durumda. 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasından yapılacak YKS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı ancak sınav giriş belgeleri yayımlandığı zaman bu sayfa üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz...

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran saat 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran saat 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran saat 15:45

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Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış

pasaportun asli

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından

verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu”

veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm

belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

YKS'de hangi testler yer alacaktır?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer

almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi,

Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca,

İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı

maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır.

Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava

giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava etiketi alınmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

Sınava saat getirebilir miyim?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava

saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır