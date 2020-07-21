YKS sonuçları açıklandı mı! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte bu haberimiz üzerinden sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi tercihler ve puan hesaplaması ile ilgili merak edilen soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz...

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Sınav Takviminde belirtilen bilgilere göre sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.

TERCİHLER 6 AĞUSTOS'DA BAŞLIYOR!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,, 2020-YKS tercihlerinin 6 Ağustos'ta başlayacağını, adayların tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacaklarını bildirdi. Aygün, paylaşımında, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

2020 YKS İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR?

Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış

cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı)

bulunur.

TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi

oranda olacaktır?

TYT'nin katkısı \% 40'dır.

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak

mıdır?

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Geçen yıl YKS puanımla bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2019-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2019-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı

puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile

başvurulacaktır