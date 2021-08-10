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YKS'de baraj puanı düştü

YKS'de baraj puanı düştü
YKS'de baraj puanı düştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) pandemi nedeniyle barajın düşürülmesi konusunda çalışmalarını tamamladı ve Cumhurbaşkanlığı'na sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde ilave bir ek yerleştirme yapılacağını ve bu ek yerleştirmede baraj puanının TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YÖK açıkladı

Yüksek Öğrenim Kurumu ise  "2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından 'TYT puanı asgari 140', 'AYT/YTD puanı asgari 170' olan adaylar da yararlanabilecektir." şeklinde duyurdu.

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