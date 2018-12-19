Yoğun kar yağışı okulları tatil ettirdi

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1.5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

Tekirdağ'da kar tatili çocukları sevindirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullara verilen tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışı ilçede yoğun şekilde etkisini sürdürürken, en çok sevinen ise çocuklar oldu. Eğitime verilen 2 günlük tatili fırsat bilen çocuklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, sokaklarda kar topu savaşı yaparak doyasıya eğlendi.

Çocuklar, kar yağmasına ve eğitime ara verilmesine sevindiklerini söyledi.

Çanakkale'de de Gelibolu ve Biga'da okullar 1 gün tatil

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Gelibolu ve Biga İlçe Merkez ve köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.