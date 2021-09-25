YÖK Başkanı aşılanmada son durumu açıkladı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerinin aşılanma oranlarını açıkladı. Başkan Özvar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim sistemimiz içerisindeki öğretim elemanlarımızın yüzde 88'i, üniversite öğrencilerimizin de yüzde 65'i, bugün itibarıyla iki doz aşılarını olmuş vaziyettedir. Bu aşı oranlarının bizim 2021-2022 akademik yılında 'yüz yüze eğitim' konusundaki kararlılığımızı desteklediğini ve bu husustaki inancımızı artırdığını ifade etmek isterim. Eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu oranının yüzde 100'e çıkacağına inanıyoruz.

Bu kapsamda değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizin "aşı olmaları” büyük önem arz etmektedir. Bütün paydaşlarımıza dersler başlamadan önce aşılarını tamamlayarak, üniversitelerine salgınla mücadelede destek vermelerini rica ederim."

Utku Şimşek

