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YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan doçentlik asgari dil puan şartı için açıklama

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan doçentlik asgari dil puan şartı için açıklama
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan doçentlik asgari dil puan şartı için açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "'Yeni YÖK' olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketler ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doçentlik müracaatında istenilen asgari yabancı dil puanın yükseltilmesine yönelik tekliflerin olduğunu belirtti. Başkan Saraç, “Kurulumuza, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler gelmekte ve doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesine yönelik teklifler iletilerek, YÖK'ün son yıllarda ortaya koyduğu “kalite” eksenli çalışmaları sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade edilmekteydi” ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünün alınacağını duyuran Başkan Saraç, “Söz konusu anketin bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik. 'Yeni YÖK' olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketler ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız” açıklamasında bulundu.

Mevlüt İşli
 

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