YÖK Başkanı Saraç: '2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu bugün yayınlandı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nun yayımlandığını duyurdu. YÖK Başkanı Saraç yaptığı paylaşımda, “Üniversitelerimizin faaliyetlerini ‘şeffaflık ve hesap verebilirlik' ilkeleri doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve kanıt temelli değerlendirilmelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla 2018 yılından beri ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme' çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu kapsamda YÖK'te oluşturduğumuz komisyon marifetiyle hazırlanan ülkemizdeki her bir üniversiteye ait ‘2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu bugün yayınlayarak kamuoyu ile paylaştık” ifadelerini kullandı.

“Geçen yıl ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğu görülüyor”

Yapılan çalışmaların amacının üniversitelerin birbiri ile rekabetini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Saraç, “Bu çalışmalarımızın amacı, üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değil, aksine belirlenen ölçütlere göre üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak, gelişime açık yönlerini desteklemek ve kendi kendileriyle yarışmalarını sağlamaktır. Geçen yıl ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğu görülüyor. Bu iyileşme daimi bir süreç olup devam etmelidir. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden bütün üniversiteleri tebrik ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Utku Şimşek