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YÖK Başkanı Saraç başarılı beyinleri öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı

YÖK Başkanı Saraç başarılı beyinleri öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı
YÖK Başkanı Saraç başarılı beyinleri öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri, ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yurt dışında eğitim görüp Covid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile ülkemizde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde okumalarını sağlamak için aldığımız yeni kararları açıkladıklarını hatırlatarak, Başarılı öğrencilerin Türk yükseköğretimine kaliteden ödün vermeden “yatay geçiş” yoluyla dâhil olmalarını kolaylaştıracak, dünyada ilk bine giren üniversitelerdeki Türk öğrenciler için ek fırsatlar sunduğumuz bu düzenlemelerin kamuoyunda çok olumlu karşılandığını görmekteyiz" ifadesini kullandı.

Saraç şöyle devam etti:

"Bu kapsamda YÖK olarak, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz. Son dönemde aldığımız kolaylaştırıcı kararlar sonrasında yurt dışındaki Türk öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrencileri ülkemizde yüksek öğretim görmeye davet eden bir çağrıda bulunuyoruz. Burdaki temel husus bunu yaparken kaliteden ödün vermeden, ülkemize başarılı öğrencileri çekebilmek. Bildiğiniz üzere Yeni YÖK olarak başlattığımız 'Hedef Odaklı Uluslararasılaşma Projesi' kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan yabancı/uluslararası öğrenci sayısının 180 bine ulaşmasını sağladık."

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