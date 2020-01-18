YÖK Başkanı Saraç: 'Yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamını yeniden düzenledik'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, yabancı öğretim elemanı istihdamına ilişkin yeni şartların belirlendiğini duyurdu.

YÖK Başkanı Saraç, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, yabancı öğretim elemanı istihdamına ilişkin yeni şartların belirlendiğini açıkladı. Saraç, mevcut sistem içerisinde kaliteyi arttırmak amacıyla değişikliğe gidildiğini “Son dönemde başlattığımız ‘Yeni YÖK' konsepti kapsamında gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarımızın temelinde ‘Yükseköğretimimizde kalite çıtasını yükseltmek' her zaman birinci hedefimiz oldu. 2020 yılı hedeflerimiz arasında kamuoyuna beyan ettiğimiz taahhüdümüze uygun olarak mevcut ‘Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları' kaliteyi gözeten bir bakış açısıyla yeniden düzenledik. Artık dil hazırlık sınıflarında görev alacak yabancı öğretim görevlilerinin o dilin ana dilleri olmaları yeterli sayılmayarak, ‘Dil öğretimiyle ilgili akademik tecrübelerini belgelemeleri, iş deneyimine ve uluslararası sertifikalara sahip olmaları' gibi yeni kriterler aranacak. Lisans ve lisansüstü programlarda ders verecek doktoralı yabancı uyruklu öğretim üyelerinin ders vereceği programın eğitim diliyle ilgili yeterliğini kanıtlamış olması, akademik tecrübeye sahip olması, alanında belli sayıda yayının olması gibi şartları sağlaması gerekecek. Ön lisans programlarında istihdam için de aynı şekilde iş tecrübesi aranacak” ifadeleriyle açıkladı.

Saraç, düzenleme doğrultusunda YÖK'ün yabancı uyruklu öğretim elemanının sayısını arttırmaktan ziyade Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilim hayatına katkı sağlayacak kişilerin istihdam edileceğini duyurdu. Saraç söz konusu konuyla ilgili paylaşımlarına şu şekilde devam etti:

“Ayrıca sadece ders vermek amacıyla yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam etme anlayışına ilaveten Yeni YÖK konseptine uygun olarak, yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında Türk yükseköğretimine ilk defa araştırma amacının da gözetildiği yeni ve yenilikçi bir anlayış da getiriyoruz. Bu çalışmamızla, sadece yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısını artırma amacını ve bu süreci bir tarafa bırakmayı; artık bunun yerine yabancı dil öğretiminde de lisans ve lisansüstü programlarda da ancak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, bilim hayatımıza katkı sağlayabilecek evsaftaki kişilerin üniversitelerimizde ders vermelerini sağlamayı, ayrıca üstün nitelikli bilim insanlarını üniversitelerimizdeki araştırmalara ve projelere çekebilmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

Emin Kuvat