Yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Konutlar alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Gökhan Horasan isimli vatandaş, yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere düştü. Olayın 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Bu esnada aynı yol üzerinde Silivri Devlet Hastanesine hasta götüren başka bir ambulansta bulunan sağlık görevlileri yerde yatan genç adama müdahale etti. Uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen genç adamın yaşamsal fonksiyonları cevap vermedi. Genç adam olay yerine gelen başka bir ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada da yapılan tüm çabalar genç adamı hayata döndüremedi.

Yusuf Eker

