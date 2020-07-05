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Yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla tehdit etti

Yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla tehdit etti
Yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla tehdit etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs yol verme kavgasında tartıştığı 2 vatandaşı tabancayla tehdit etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla tehdit etti - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol verme sebebi ile 2 otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında aracından inen bir şahıs cebinden çıkarttığı tabanca ile diğer araçtaki 2 kişiyi tehdit etti. Şahsın silah doğrulttuğu vatandaş aracının içine girerek kendisini korumaya çalıştı.Şahıs daha sonra tartıştığı kişinin kafasına tabancanın kabzası ile vurdu.

Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehdit eden şahıs, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan şahıs da aracına binerken, 2 araç olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Murat Kanber
 

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