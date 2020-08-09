Yolcu otobüsü şoförü 25 bin adet uyuşturucuyla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle İstanbul'dan Mersin ve Adana'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda, şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü M.Y. adlı şüphelinin aracında yapılan aramada 25 bin adet ecstasy adlı uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y.'nin (39) daha önce de kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın