İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi

Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi
Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi

Şişli’de yolcu seçtiği tespit edilen 6 ticari taksi 5 gün trafikten men edildi. Çalışma ruhsatı bittiği halde trafiğe çıkan 6 sürücüye ise bin 339’ar lira cezai işlem uygulandı.

Şişli'de bir AVM önünde ticari taksilerin yolcu seçtikleri ve Türk müşterileri almadıkları yönündeki şikayetler üzerine sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Denetimde yolcu seçtiği tespit edilen 34 TAA 37, 34 TDY 54, 34 TFL 72, 34 THL 92,34 TJU 84, 34 TCN 38 plakalı ticari taksi sürücüleri hakkında tutanak tutuldu. Yolcu seçtiği tespit edilen 6 ticari taksi 5 gün süre ile trafikten men edildi.

Çalışma ruhsatı bittiği halde trafiğe çıkan 6 sürücüye ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile irtibata geçilerek, “İlgili belediye tarafından verilen çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” maddesinden ayrı ayrı bin 339 TL cezai işlem uygulandı.

İLGİLİ HABER
Taksicinin taksi sürücü belgesi iptal edildi Taksicinin taksi sürücü belgesi iptal edildi
İLGİLİ HABER
Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevki Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevki
İLGİLİ HABER
Esenyurtta ruhsatı iptal edilen taksici kaçtı, polis kovaladı Esenyurt'ta ruhsatı iptal edilen taksici kaçtı, polis kovaladı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.