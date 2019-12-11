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Yolcudan otobüs şoförüne yumruk

Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
Yolcudan otobüs şoförüne yumruk

Malatya’da bir yolcu iddiaya göre istediği durakta durmayan şoförü otobüs seyir halindeyken yumrukladı. Büyük tehlikenin atlatıldığı olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcudan otobüs şoförüne yumruk - Tıkla İzle

Olay, Zafer Mahallesi'nde sefere çıkan bir belediye otobüsünde dün yaşandı. Otobüste yolcu olarak bulunan Yasin D., iddiaya göre kendisini istediği durakta indirmediği gerekçesiyle şoför Sercan Yokuş ile tartıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şoförün yanına gelen Yasin D., seyir halinde olan otobüsün şoförüne yumruk atarak saldırmaya başladı. Şoför bu sırada otobüsü yol ortasında durdurarak olası bir kazaya engel olurken saldırgan yolcu otobüsten inerek uzaklaştı.

Olayın ardından şoförün şikayeti üzerine kimliği tespit edilen Yasin D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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