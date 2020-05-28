İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü

Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü
Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 22.00 sularında 17 UL 944 plakalı otomobiliyle Örenli köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Sadettin Şen (27), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak alt yola düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şen'in cenazesi ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan savcılık incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Bursa Adlî Tıp Kurumu'na gönderildi. Bayramiç'te doğalgaz ve ısı sistemleri üzerine esnaflık yaptığı belirlenen Sadettin Şen'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Sedef Topçu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.