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Yoldan çıkan otomobil kayalıklar üzerine düştü

Yoldan çıkan otomobil kayalıklar üzerine düştü
Yoldan çıkan otomobil kayalıklar üzerine düştü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, suları çekilen göl kıyısında yaklaşık 5 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklar üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli Karayolu'nun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Gölyaka Mahallesi'ne giden S.K. (54) yönetimindeki 06 GE 3044 plakalı Volkswagen marka otomobil, Kurucuova Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak yoldan çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten su seviyesinin düşmesi sonucu suları çekilen göl kıyısındaki kayalık ve taşların bulunduğu alan üzerine düşen otomobildeki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil ise kaza yerine sevk edilen vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Önses
 

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