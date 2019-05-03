Yolun karşına geçmek isterken kamyonet çarptı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü 16.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tevfik Aksan'a, (55) A.D.'nin kullandığı 20 AAZ 64 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonrası Tevfik Aksan yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesini bulunmadığı bildirildi.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından otomobil sürücüsü A.D.'nin ifadesini aldı. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Tevfik Aksan'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması neticesi yere yığıldığı görülüyor.

Serdar Uzkaya