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YouTube Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu

YouTube Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu
YouTube Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu

YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. YouTube'dan yapılan açıklamada "(Türkiye'de) Yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

 

YouTube'dan yapılan açıklamada, “YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz.

Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik.

YouTube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube'da oluşturduğu çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye'deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”. ifadelerine yer verildi.

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