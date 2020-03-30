Yozgat Şehir Hastanesi korona virüs vakaları haricinde hasta kabulünü durdurdu

Yozgat Şehir Hastanesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece korona virüs vakalarına bakılacaktır. korona virüs şüphesi bulunanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği duyuruldu.

Alpaslan Demir

