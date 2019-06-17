Yozgat'ta dolu nedeniyle 70 bin dekar alan zarar gördü

Yozgat'ın merkeze bağlı Lök, Topçu, Gökçekışla, Başınayayla ve diğer doludan ve su taşkınlarından hasar gören köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Köylerde dolu ve sel yerleşim yerleri ile birlikte ekili ve dikili alana zarar verirken Lök köyünde ise 5 evin bahçe duvarı, 2 ahır ve bir tandır evini yıktı ve köyle ulaşımı sağlayan 3 köprü de kullanılamaz hale geldi. Sel suları nedeniyle yaklaşık 60 adet küçükbaş hayvanda telef oldu. Bazı araçlarda dolu nedeniyle hasar oluşurken evlerin çatıları delindi ve güneş enerji sistemleri de zarar gördü.

Yaralarını sarmaya çalışan köy sakinleri çamur ve sularla dolan evlerinde temizlik çalışmasına başladı. İl Özel İdaresi ekipleri, Lök köyünde sel sularının zarar verdiği yollarda onarım çalışması yaparken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ekili alanlarda hasar tespit çalışmasına başladı.

Diğer yandan, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, dün Yozgat merkez ve Şefaatli ilçesinde etkili olan dolunun yaklaşık 70 bin dekar alana zarar verdiğini bildirdi. Açıkgöz yaptığı açıklamada, merkeze bağlı köyler ve Şefaatli ilçesine bağlı bazı köylere dolu düştüğünü belirterek, 70 bin dekar alanın zarar gördüğünü şuanda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Lök köyü sakinlerinden Atilla Karabacak ise köydeki ekili alanların tamamının doludan zarar gördüğünü, bu yıl hasat yapılamayacağını söyleyerek köy halkının mağdur olduğunu belirtti.

Evinin çatısının dolu nedeniyle delik deşik olduğunu anlatan ve evinin içerisindeki tavanların çöktüğünü belirten Sezai Kılıçaslan da “Dolu düşeli 15 saat oldu, halen erimemiş. Yaklaşık evimin halinde de 40 cm buz kütlesi haline dönüşmüş. Köyümüzde maddi hasar çok büyük” dedi.

Bahadır Muhlis Gökgül

