Yücel İldiz: 'İlk devreye 3 puan ile nokta koymak istiyoruz'

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısının kapanış maçında 21 Aralık Cuma günü İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekip bu karşılaşmanın hazırlıklarını teknik ve kondisyon hazırlıklı yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sonrası gazetecilere karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yücel İldiz, hedeflerinin devreyi kayıpsız kapatmak olduğunu söyledi. Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğu vurgusunda bulunan İldiz şunları söyledi:

“Hafta sonu bütün Denizlililer karşılaşmaya bekliyoruz gerçekten önemli bir müsabaka. Oyuncularımızla da konuştuk gerek geçen maçın gerekse de bu maçın analizi hakkında. Zaten ara vermeden de çalışmalara başladık. Devreye kayıpsız girmek zorundayız. Bütün bu hesapları yapıyoruz çünkü oynayacağımız takım İstanbulspor ve gerçekten tuzu kuru bir takım. Yani biliyorsunuz şirket takımı, onlar bir proje geliştirmeye çalışıyorlar ve neticeden çok onlara bakıyorlar.

Bu yüzden de özellikle iddialı ekipleri karşı farklı oynuyorlar, aldıkları neticelerden de belli. Yani puan sıralamasına bakmıyorum bu nedenle de zorlu bir müsabaka. Bu güne kadar bu zorlukların üstesinden geldik. İnşallah Cuma akşamı da seyircilerimizin desteği ile ilk devreye 3 puan ile nokta koymak istiyoruz. Şuanda Mbamba'nın sakatlığı var. Sağlık ekibimizin verdiği rapora göre bu hafta oynaması zor görünüyor. Onun dışında da bir eksiğimiz yok. Her hafta ve her maç zor olacak o şekilde gidiyor ama hedefleri yakalamak istiyorsanız zorlukları da aşmak zorundasınız. Bu müsabaka da bunlardan bir tanesi.”

Gökten Ceylan

