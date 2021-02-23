Yüksek fiyatlı teknoloji ürünleri artık dönemlik ve aylık kiralanabiliyor

Teknoloji ürünlerindeki artan fiyatlar ve taksit kısıtlamaları, tüketicilerin bu ürünlere erişimini gün geçtikçe zorlaştırıyor. Şimdilerde satın almaya alternatif olarak tüketiciler beğendikleri, ihtiyaç duydukları ürünleri kiralamaya başladı. Talebi gören Sinan Ventura, Cenk Yılmaz ve Alper Erdem kiralabunu.com'da yüksek fiyata sahip ürünleri kısa ve uzun dönemli kiralama imkanı vererek, tüketicilere satın almadan teknolojik ürünleri kullanma fırsatı sunmaya başladı.

Girişimin Kurucu Ortağı Sinan Ventura, yüksek maliyetlere katlanmadan aylık kolay ödemelerle ağırlıklı teknoloji ürünleri kiraladıklarını belirtti. Ventura, “Ağırlıklı genç tüketicilere ve kurumsal müşterilere hizmet sunuyoruz. Şu an bireyselde 18-30 yaş arası erkek tüketicilerden yoğun talep görüyoruz. Kurumsalda ise; iş telefonunun yaygın kullanıldığı KOBİ'lerden ilgi var. Özellikle kapsamlı bakım ve garanti paketleriyle büyük yatırım yapmak istemeyen kurumsal müşterilere de çözüm sunuyoruz” dedi.

Talep teknolojiye

Sinan Ventura, girişimlerinin satın almaya alternatif olarak belirli periyotlarda kiralama seçeneği sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Sitede yüksek maliyete katlanmadan aylık kolay ödemelerle ürünlere erişiliyor. Toplam kiralama bedelinin kredi kartından bloke edilmediği sitemizde talep daha çok telefon, tablet, bilgisayar ve giyilebilir cihazlara geliyor. Şu anda beklentinin üzerinde bir satış gerçekleştiriyoruz.”

kiralabunu.com'da teknoloji ürünlerinin yanı sıra anne - bebek, kişisel bakım, ev aletleri, spor&outdoor kategorileri de yer alıyor. Site yakın zamanda kiralanabilir ürün kategorisini genişletmeyi hedefliyor.