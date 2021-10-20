İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Foto Galeri
Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Tıkla İzle

İlçede günlerdir soğuk hava etkisini sürerken, etkili olan sis ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar sis altında kalan Yüksekova manzarası karşında hayran kaldılar. İlçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, manzarası ise mest etti.

İşe giderken manzara karşısında hayran kaldığını belirten Sönmez Tuna, ''Her zaman ki gibi sabah işe gidecektik, harika bir manzara karşısındayız. Şu an işe bile gitmek istemiyorum. Keşke şu an herkes bu manzarayı görse. Sadece minare başı gözüküyor. Başka bir şey yok sis resmen Yüksekova'yı kaplamış şekilde'' dedi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İpekyolu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer ise sürücüleri hız konusunda uyardı.

Metin Tek
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.