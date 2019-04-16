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Yükü kendisinden ağır

Yükü kendisinden ağır
Yükü kendisinden ağır

İzmir’de sokaklarda ekmek parasını omuzlarında kendinden daha ağır yük taşıyarak kazanan bir çocuğun, kilosundan fazla olan el arabasını kaldıramayarak dakikalarca mücadele etmesi vatandaş kamerasını yansıdı.

Yükü kendisinden ağır - Tıkla İzle

Küçük çocuk, pes etmeyerek dakikalarca verdiği mücadele ve azmiyle örnek oldu. 

Çöplerden geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları toplayarak aile bütçesine katkı koymaya çalışan 11-12 yaşlarındaki bir çocuk, İzmir sokaklarında hayat mücadelesi vermesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kilosundan fazla olunca kaldıramadı 

O görüntülerde, topladığı atık ve kağıtları iki tekerlekli el arabasına tıka basa dolduran çocuğun, uzun süre arabayı kaldıramaması dikkat çekti. Zorlukla çektiği arabayı kaldıramayınca tüm gücüyle yüklenen çocuğu, kilosundan fazla olan el arabası havaya kaldırdı. Pes etmeyen çocuk en sonunda hızlıca yüklenerek el arabasını kaldırmayı başardı.
Akranları okula gidip sokakta oyun oynarken İzmirli çocuk, yaşam mücadelesinde azmiyle örnek oldu.  

Sinan Yeniçeri
 

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