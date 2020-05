Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor

Yunanistan tarafından yapılan insan hakları ihlallerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Ege Denizi'nde göçmenleri Türk karasularına geri iterek insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Yunan unsurların benzin bidonlarını alıp, motorlarını bozduğu botlardaki göçmenler denizin ortasında çaresizliğe terk ediliyor. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, tehlikeli manevralarla da onları Türk karasularına geri itiyor.

Yunan Sahil Güvenliği, adalara daha önce geçiş yapan göçmenleri de hurda durumda olan denize elverişsiz, motorsuz can salları ile sürükleyerek Türk karasularına getiriyor. Hurda can sallarına bindirilerek Türk karasularına bırakılan göçmenlerin yardımına yine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişiyor. 29 Nisan'da Aydın'ıni Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında yaşanan en son olayda Yunan unsurları tarafından yedeklenerek Türk karasularına geri itilen can salının içerisinde bulunan 16 Suriye, 2 Filistin, 2 Mısır, 1 Libya ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Mart-Nisan aylarında yaşanan 9 olayda, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından deniz üzerinde hareket edemeyen motorsuz hurda can salları ile Türk karasularına sürüklenen toplam 170 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İrfan Çalışkan