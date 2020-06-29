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Yunanistan, Türkiye ile kara ve deniz sınırlarını yeniden açıyor

Yunanistan, Türkiye ile kara ve deniz sınırlarını yeniden açıyor
Yunanistan, Türkiye ile kara ve deniz sınırlarını yeniden açıyor

Yunanistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan sınırını 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye yeniden açıyor.

Yunanistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olan kara sınırını Türkiye'ye yeniden açıyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas yaptığı açıklamada, hem Edirne-Kastanies hem de İpsala-Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacağını bildirdi. Kararla birlikte gezi, turizm ve ticaret amacıyla Yunanistan'a giriş yapmak isteyenler sınır kapılarından ve deniz yoluyla ülkeye geçebilecek. Petsas ayrıca deniz sınırlarının da yeniden açılacağını ifade ederek, "Yurt dışından Yunanistan limanlarına girişler açılacak" ifadelerini kullandı.

Manol Kostidis

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