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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz saat 09.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, 3 Temmuz saat 05.35 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
 

Akın Küçükkurt
 

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