Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat ve eski hakim tutuklandı

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat Y.B.'yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan, daha önce hakimlikten ihraç edildiği öğrenilen B.Ö.'nün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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