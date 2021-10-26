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Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 çocuk boğuldu

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 çocuk boğuldu
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 çocuk boğuldu

Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 27 göçmenin bulunduğu teknenin Sakız Adası açıklarında batması sonucu 4 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Sakız Adası açıklarında battığını açıkladı. Bakan Mitarachi, yaklaşık 27 kişinin bulunduğu teknede 4 göçmen çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Dört çocuğun yaşlarının 3 ile 14 arasında olduğunu ifade eden Mitarachi, 22 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin de kayıp durumda olduğunu aktardı. Mitarachi, "İnsan kaçakçıları Sakız Adası açıklarında aşırı kalabalık ve denize açılmaya elverişli olmayan teknelerle hayatları tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

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