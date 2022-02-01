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Yunanistan'da sağlık çalışanları yine sokaklara döküldü

Yunanistan'da sağlık çalışanları yine sokaklara döküldü
Yunanistan'da sağlık çalışanları yine sokaklara döküldü

Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümetin sağlık sektörüne daha fazla kaynak ayrılması talebiyle bir kez daha sokağa çıktı. Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, parlamento binasına yürüdü.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve diğer sendikalara bağlı yüzlerce sağlık çalışanı, sağlık sektörünün güçlendirilmesi talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Göstericiler başkent Atina'daki Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Her gün 100'den fazla Covid-19 hastasının hayatını kaybettiğini ifade eden göstericiler, sağlık sektörüne daha fazla kaynak ayrılması durumunda birçok hastanın hayatının kurtarılabileceğini vurguladı. Göstericiler ayrıca hükümetin belirli hastanelerin fonlarını kesme ve hastanelerin nöbetçi görevlilerini azaltma kararına tepki gösterdi.

"Savaş uçaklarına ve polise değil, sağlığa para ayırın" sloganları atan göstericiler, "Hastaneler için toplu işe alım" yazılı pankartlar açarak parlamento binasına yürüdü.

Alexandros Gasteratos

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