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Yunanistan'dan DHKP-C davasında skandal karar

Yunanistan'dan DHKP-C davasında skandal karar
Yunanistan'dan DHKP-C davasında skandal karar

Atina mahkemesi, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Atina ziyaretinde suikast hazırlığındayken yakalanan 9 DHKP-C üyesini ‘terör’den suçlu bulmadı.

Atina mahkemesi, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi yakalanan ve suikast hazırlığında oldukları belirlenen 9 DHKP-C üyesini ‘terör'den suçlu bulmadı. Mahkeme, 9 kişinin masum olduğuna ve serbest bırakılmalarına karar verdi.

Öte yandan Yunan yargısı, DHKP-C'lilerden 6'sını silah bulundurma ve sahte belge hazırlama suçlarından 2 yıl hapis ve 900 euro para cezasına çarptırdı. Ceza alanlardan 5'inin cezasının tecil edildiği öğrenildi.

2017 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı silahlı eylem hazırlığında olan 9 DHKP-C'linin eylemi Cumhurbaşkanı Atina'ya varmadan engellenmişti. Yunan Güvenlik Güçleri'nin Atina'daki 3 hücre evine düzenlediği operasyon sonucu ele geçirilen 9 kişi tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.  

Manol Kostidis


 

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