Yüreği yanık anne Necibe Çiftçi: 'Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin'

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 783'üncü gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Anne Çiftçi, “Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah'ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum” dedi.

Murat Başal



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