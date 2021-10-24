İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüreği yanık anne Necibe Çiftçi: 'Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin'

Yüreği yanık anne Necibe Çiftçi: 'Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin'
Yüreği yanık anne Necibe Çiftçi: 'Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin'

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 783'üncü gününde devam ediyor.

Yüreği yanık anne Necibe Çiftçi: 'Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin' - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 783'üncü gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Anne Çiftçi, “Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah'ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum” dedi.

Murat Başal
 

İLGİLİ HABER
TGBli gençler evlat nöbetindeki ailelerle buluştu TGB’li gençler evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki baba, Bakan Soylu ile diyaloglarını anlattı Evlat nöbetindeki baba, Bakan Soylu ile diyaloglarını anlattı
İLGİLİ HABER
AK Partiden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret AK Parti’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki babadan HDPye tepki Evlat nöbetindeki babadan HDP’ye tepki
İLGİLİ HABER
Muşta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor Muş’ta evlat nöbetini sürdüren anne, oğluna kavuşacağı günü bekliyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki acılı baba evladını PKKdan almakta kararlı Evlat nöbetindeki acılı baba evladını PKK’dan almakta kararlı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.