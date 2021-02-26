Yurt genelinde hava nasıl olacak? 26 Şubat yurtta hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 12

İstanbul: Az bulutlu ve açık 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15