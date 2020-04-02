İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yurtta çalışan güvenlik görevlisi av tüfeğiyle yaralandı

Yurtta çalışan güvenlik görevlisi av tüfeğiyle yaralandı
Yurtta çalışan güvenlik görevlisi av tüfeğiyle yaralandı

Niğde'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan yurtta çalışan güvenlik görevlisi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, henüz belirlenemeyen bir sebeple aynı yurtta görev yaptığı meslektaşı Y.İ.K'nın eşi U.K. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurdun etrafında geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde ve zanlının kaçarken bıraktığı otomobilde inceleme yaptı. Yaralanan Açıkgöz, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan U.K'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yasin Esen

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.