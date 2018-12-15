Yurtta hava durumu !

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra batı ilçelerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 15
Samsun: Çok bulutlu 16
Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11