Yurtta hava durumu !

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra batı ilçelerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 15

Samsun: Çok bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11