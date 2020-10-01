Yurtta hava durumu

Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 32

Bursa: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu 30